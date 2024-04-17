نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عالماشي" بالمركز الثالث بموسم أفلام عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم عالماشي لـ "علي ربيع" إيرادات بلغت 8،956،435 مليون جنيه خلال أسبوع من عرضه مما جعله في المركز الثالث بموسم عيد الفطر السينمائي.





علي ربيع، المعروف بقدرته على إضحاك الجمهور، يبدو أنه استطاع مرة أخرى أن يخلق شخصية هادي التي تجمع بين الكوميديا والتحدي في ظروف معقدة ومضحكة. توظيف مواقف حياتية ممزوجة بالفكاهة قد يجعل هذا الفيلم وجهة مفضلة للعديد من المشاهدين الباحثين عن الترفيه والمتعة.





بالإضافة إلى علي ربيع، فإن وجود أسماء مثل كريم عفيفي وصلاح عبدالله وانتصار يضيف خبرة وتنوعًا في التمثيل يمكن أن يثري العمل ويجعله أكثر جاذبية للجماهير. تجمع هذه العوامل قد يساهم في الحفاظ على زخم الفيلم وقد يزيد من إيراداته في الأسابيع القادمة.





ايرادات أفلام عيد الفطر









جاء في المركز الأول فيلم "شقو" إيرادات مذهلة متصدرًا قائمة الأفلام حيث بلغت 42 مليونًا و589 ألفًا و428 جنيهًا مصريًا في جميع دور العرض بمصر.





في المركز الثاني، جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي شارك في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، وغادة إبراهيم. سجل الفيلم إيرادات بقيمة 30 مليونًا و302 ألفًا و178 جنيهًا مصريًا.





في المركز الرابع، ظهر فيلم "أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، والذي سجل إيرادات بلغت مليونًا و906 آلاف و322 جنيهًا مصريًا.