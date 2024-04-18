نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "نعمة الأفوكاتو".. مي عمر تنتظر عرض "ورد على فل وياسمين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي عمر لبدء تصوير مسلسل جديد تحت عنوان "ورد على فل وياسمين"، وذلك بعد نجاح مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي 2024.

تفاصيل مسلسل ورد على فل وياسمين



يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف السيناريست عمرو سمير عاطف، وجار التعاقد مع باقي الفنانين استعدادًا لبدء العمل التصوير.



قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر، فتواجه نعمة الصعوبات حول مهنتها ومستقبلها المهني، كما تواجه نعمة بعض المؤامرات من قبل زملاء العمل.

أحدث أعمال مي عمر



ومن ناحية أخرى، حظيت مي عمر مؤخرًا على ردود أفعال واسعة بعد نجاح مسلسلها نعمة الأفوكاتو، الذي نافست به في سباق دراما رمضان 2024، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، سلوى عثمان، كمال أبو رية، طارق النهري، سامي مغاوري، ولبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وظهرت مي عمر خلال العمل بشخصية المحامية نعمة أبو علب، والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، فيما قدم أحمد زاهر دور طليقها.



أحدث أعمال مي عمر في السينما



تنتظر مي عمر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال الفترة المقبلة، والعمل يجمعها بـ هشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من قصص الحب التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت في يوم واحد، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، خالد أنور، ومايان السيد، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.