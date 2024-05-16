نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرية إدفينا برشيد تستقبل قوافل قصور الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية بقرية "إدفينا" التابعة لمركز ومدينة رشيد ضمن جولاتها بمحافظة البحيرة.

فعاليات القافلة الثقافية بقرية إدفينا

بدأت الفعاليات صباحا بمركز شباب العامرية الشرقية بتنفيذ عدد من الورش الفنية منها ورشة الاستنسيل، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه، بجانب ورشة تلوين على الورق، وورشة خرز وتدوير خامات من الفوم جليتر وعمل عروسة المولد، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "بالعلم تبنى الأوطان" ألقاها الباحث عبد الوهاب خلاف، وتحدث بها عن أهمية وقيمة العلم وأثره في تشكيل وعي الفرد والمجتمع، كما تناول أثره في التنمية الشاملة.

ورش فنية

وفي الفترة المسائية أقيمت عدة ورش فنية منها ورشة اكتشاف مواهب، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، تضمن مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية منها "أما براوة، ع اللي جرى، اللي تعبنا سنين في هواه، جانا الهوى، من حبي فيك يا جاري، هوا يا هوا، أحلف بسماها" وسط تفاعل وإعجاب عدد غفير من الجمهور.

القافلة ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة رشيد والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.