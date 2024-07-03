الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين في عملية طـعن بمدينة كرمئيل

جدة - نرمين السيد - الإسعاف الإسرائيلى

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة شخصين في عملية طعن بمدينة كرمئيل شمالي إسرائيل، مشيرا إلى أن أحدهما إصابته خطيرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل عدة أيام، أعلنت شرطة الاحتلال، إصابة شخص في حادث طعن بمنطقة وادي عارة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين يطلقون النار تجاه مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

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