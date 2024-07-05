بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالفجالة

جدة - نرمين السيد - قداس المناولة

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.





شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس مساحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، وأجرى بطريرك الأقباط الكاثوليك حوارا مفتوحا مع المحتفى بهم حول ما تعملوه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى. وأكد الأب البطريرك لأبناء وبنات المناولة الأولى أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وفعل أعمال الخير، وحضور القداس الإلهي، مختتما الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

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