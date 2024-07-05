بلينكن ووزير خارجية بريطانيا يؤكدان أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي، أكدا أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني الجديد، دعا اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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