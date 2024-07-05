جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن يلتقي بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما يزور نتنياهو واشنطن هذا الشهر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن هناك اتفاقًا على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: من المرجح أن يلتقي بايدن نتنياهو عند زيارته واشنطن هذا الشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.