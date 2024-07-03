متوسط أعمار الوزراء في حكومة مدبولي الثانية (إنفوجراف)

يؤدي وزراء الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.





وشهد التغيير الوزاري انخفاضا ملحوظا في متوسط الأعمار للوزراء، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما، بينما كان في الحكومة السابقة 64 عاما.

ويضم مجلس الوزراء الذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم، 6 وزراء أعمارهم أقل من 50 عاما، ويضم 10 وزراء تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً، فيما يضم 14 وزيراً أعمارهم تتخطى الـ60 عاماً.

ويعتبر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كأكبر الوزراء سناً، حيث يبلغ عمره 71 عاماً، ويأتي شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ كأصغر الوزراء سناً، حيث يبلغ عمره 42 عاما.