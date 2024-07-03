أيمن بهاء الدين.. نائب الوزير للتعليم الفني بدرجة خبير

جدة - نرمين السيد - أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تولي الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، خلفًا للدكتور محمد مجاهد، الذي وافته المنية قبل أشهر قليلة.





وقبل توليه منصب نائب وزير التعليم للتعليم الفني، شغل الدكتور أيمن بهاء الدين عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة منها: شغل منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا. شغل منصب أستاذ شبكات الحاسب بجامعة عين شمس. شغل عدة مناصب قيادية، والانضمام إلى SUT -البوليتكنيك في مصر. شغل منصب عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شؤون الطلاب في جامعة مصر الدولية. عام 2004 عمل كأستاذ متفرغ في في كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو 2010- حتى أبريل 2014. شغل منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام 2015. ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ونوابهم والمحافظين الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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