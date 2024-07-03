الإسعاف الإسرائيلي: 3 مصابين طعنا في كرميئيل أحدهم في حالة خطيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 01:28 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل من تقول إنه منفذ عملية طعن في كرميئيل بشمال إسرائيل.

ووفقا للإسعاف الإسرئيلي فقد أسفر حادث الطعن عن إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه تم نقل المصابين إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا.

وأضافت أن الرئيس التنفيذي للإسعاف إيلي بن، قال إن فرق الإسعاف «تقاتل من أجل حياة أحد الجرحى»، الذي تجري له عمليات الإنعاش. ووصفت حالة المصاب الثاني بالخطيرة لكنها مستقرة.

وقال طبيب الطوارئ في الإسعاف، ران موسكوفيتش، للصحيفة الإسرائيلية إنه «عندما وصلت إلى مركز التسوق، وجهوني إلى الطابق الثاني. رأيت شابين مصابين بجروح نافذة على الفور بالقرب من الأكشاك، وأحدهما فاقدًا للوعي. بدأنا بالعلاج الطبي الذي شمل إيقاف النزيف والضمادات وإجراء عمليات إنعاش للجرحى الغائبين عن الوعي.. وأثناء تلقي العلاج الطبي، وضعناهم في سيارة العناية المركزة ونقلناهم إلى المستشفى».