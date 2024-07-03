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عاجل - حركة المحافظين 2024.. من هو عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد؟

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حركة المحافظين 2024.. من هو عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حركة المحافظين 2024.. من هو عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد؟.. بعد تولى المهندس عادل سعيد النجار، منصب محافظة الجيزة خلفًا للواء أحمد راشد، نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن السيرة الذاتية لمحافظ الجيزة الجديد والمؤهلات العلمية والمناصب الوظيفية التي تولاها.

السيرة الذاتية لمحافظ الجيزة الجديد

  • عمل المهندس عادل سعيد إبراهيم سعيد النجار رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
  • تولى السعيد رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
  • تولى السعيد رئاسة جهاز تنمية العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية مدينة خليج السويس، قبل ذلك عمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة دمياط وبني سويف الجديدتين.
  • نائبا لرئيس جهاز 6 أكتوبر ومقرر لجنة التسعير بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، ثم مهندسا بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.

تصدى بحزم  لمخالفات البناء

يذكر أن النجار عندما تولى منصب رئيس جهاز 6 أكتوبر تصدى بحزم لمخالفات البناء، كما حرر عشرات المحاضر واتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أصحابها.

حركة المحافظين 2024.. القائمة الكاملة لـ 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

وكشفت قناة "إكسترا نيوز" حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تفاصيل حركة المحافظين 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا حسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة المحافظين 2024

  • أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية
  • ⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة
  • ⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة
  • أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية
  • ⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة
  • ⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم
  • ⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف
  • ⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا
  • ⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط
  • ⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج
  • ⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا
  • ⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية
  • أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط
  • ⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ
  • ⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية
  • ⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية
  • ⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية 

  • ⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء
  • ⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح
  • ⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد
  • ⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر
  • ⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء
  • ⁠محب حبشي خليل: بورسعيد
  • ⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية
  • ⁠طارق حامد الشاذلي: السويس
  • ⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية
  • ⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:

  • الحفظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
  • وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
  • مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
  • تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.
  • مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
  • التركزي على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية
  • تشجيع نمو القطاع الخاص.
  • بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

"دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)

التشكيل الوزاري.. وتؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

‎أسماء وزراء حكومة مدبولي كاملة.. وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024

اسم الوزير

الوزارة

مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الفريق كامل الوزير

وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء

الفريق أول عبدالمجيد صقر

وزير الدفاع

اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

خالد عبدالغفار

وزير الصحة والسكان

أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

هاني سويلم

وزير الري والموارد المائية

مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أسامة الأزهري

وزير الأوقاف

أحمد كوجك

وزير المالية

محمود فوزي

وزير الشؤون النيابية

شريف فاروق

وزير التموين

بدر عبدالعاطي

وزير الخارجية

سامح الحنفي

وزير الطيران

عدنان الفنجري

وزير العدل

شريف الشربيني

وزير الإسكان

حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

منال عوض ميخائيل

وزير التنمية المحلية

كريم بدوي

وزير البترول

محمد عبد اللطيف

وزير التربية والتعليم

محمد جبران

وزير العمل

شريف فتحي

وزير السياحة

أحمد هنو

وزير الثقافة

الحكومة الجديدة 2024

وزراء حكومة "مدبولي".. وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر، عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة، مؤكدة أن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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