"حياة كريمة" تطلق مبادرة مراجعات الثانوية العامة بالمجان فى مراكز دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 01:29 مساءً - أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة دمياط، مبادرة مراجعات الثانوية العامة بالمجان داخل عددا من مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بهدف دعم الطلاب، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية على أيدى نخبة من المتخصصين والمتميزين وذوى الخبرات فى جميع المواد الدراسية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذه المبادرة أسهمت في تقديم خدمات هامة لطلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت، مشيرا إلي أن هناك تنسيق بين المديرية ومؤسسة حياة كريمة من أجل تطبيق تلك المبادرة بكافة مراكز المحافظة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم توفير القاعات اللازمة لاستقبال الطلاب وتجهيزها بشكل يتناسب مع حالة الطقس التي تعيشها المحافظ الان.

وانطلقت مبادرة مؤسسة "حياة كريمة" لتقديم المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة بالمجان داخل مركز فارسكور، ويستعد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بدمياط لتنفيذ تلك المبادرة على مستوى مدن المحافظة ومراكزها خلال الأيام المقبلة، كما ساهم أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" في متابعة تجهيز القاعات المخصصة لاستقبال الطلبة، والتأكد من توفير المبردات وكميات من المياه للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن تجهيز القاعات بالادوات اللازمة للمدرسين المشاركين في تلك المبادرة لبدء إلقاء المحاضرات في مناخ مناسب.