مراسل القاهرة الإخبارية: ترحيب كبير في الشارع البريطاني برحيل سوناك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 09:32 مساءً - قال أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن إن الشارع البريطاني رحب بفكرة مغادرة المحافظين لـ10 داونينج ستريت ووصول كير ستارمر مع العمال حيث كان هناك المئات يقفون أمام مقر الحكومة منذ ساعات الصباح يغنون ويهتفون يعني بترحاب كبير بكير ستارمر وبالعمال وكانوا يعني يهتفون ويغنون ضد ريشي سوناك والمحافظين.

أضاف بشير، الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وسائل الإعلام تعاملت إخباريا بهذا الإطار بأنه بالفعل انتهى عهد المحافظين ونحن الآن ذهبون إلى حقبة خمس سنوات قادمة العمال يحكمون بأرياحية والتركيز على موضوع الحكم بأرياحية لأن الأغلبية التي حازها العمال ستسمح لهم بكل تأكيد بوضع التشريعات والقوانين التي تساعدهم على تنفيذ برنامجهم الانتخابي الواعد والطموح والذي من أجله انتخبهم الناخبون البريطانيون.