مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد إجراءات تنصيب رئيس وزراء بريطانيا الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 09:32 مساءً - قال محسن حسني، مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، إن الترتيبات الإجرائية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد، هما إجراءان متبعان غالبًا، الأول هو الجلسة الافتتاحية والتي تعقد في 9 يوليو الجاري، والثاني هو خطاب الافتتاح للفصل التشريعي وسيكون يوم 17 يوليو الجاري.

وأضاف حسني، الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تمت تسمية عدد من الوزراء وباقي الأسماء سيتم الإعلان عنها في الجلسة الإفتتاحية للبرلمان يوم 9 يوليو الجاري ربما يكون الإثنين أو الثلاثاء المقبل سيتم اكتمال خريطة الحكومة الجديدة وسيعلن علنا بشكل كامل.

وأكد أنه تم تجهيز أروقة البرلمان لاستقبال الأعضاء الجدد، وللمرة الأولى منذ 14 عاما يجلس أعضاء حزب المحافظين في مقاعد المعارضة بدلا من مقاعد الحكم التي لطاما اعتادوا الجلوس بها والتحدث من زوايتها لمدة 14 عامًا