الداخلية: بدء التشغيل الفعلى لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 01:29 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

فقد قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية إعتباراً من 1/ الجارى، والذى يختص بالترخيص فى الإقامة للأجانب المقيمين بدوائر أقسام شرطة (روض الفرج – شبرا – الساحل – حدائق القبة – المرج – الشرابية – الزاوية الحمراء – الأميرية – الزيتون – المطرية – الخانكة – الخصوص - قليوب) وقسمى (أول / ثان شرطة شبرا الخيمة) ومراكز شرطة ( الخانكة -قليوب - القناطر ).

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.