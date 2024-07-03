ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 01:28 مساءً - أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن خيار لبنان كان ولا يزال هو السلام، مضيفا أن لبنان لن يرضى بالاعتداءات على أرضه وسيادته وكرامته الوطنية.

وأضاف، في كلمة في فعالية «لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الاسرائيلية والمواثيق الدولية»، أن الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وما تسفر عنها من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات، ليست فقط محل إدانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدا لتماديه وإجرامه.

وأكد أن ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث، وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رقم 1701، مشددا على أنه بادرشخصيًّا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية، ووجَّهْتُ التحذيراتِ، من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان.

وأوضح ميقاتي أن لبنان معني من منطلقات عروبية ووطنية وإنسانية بحرب الإبادة الفعلية الجارية في حق الفلسطينيين لا سيما في غزة، مشددا على أن ما حصل في «مستشفى الشفاء» من إجرام وانتهاك لكل المواثيق والاعتبارات ،لا يجوز أن يمر مرور الكرام امام اعين العالم المتفرج على العدوان المتمادي.

وقال ميقاتي أن لبنان كبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، يعيد تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين، مشيرا إلى أن جوهر السلام هو أن يعيش الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل دولة حرّة مستقلّة ، وكل محاولة لتجاوز هذه الثوابت ستؤدي إلى مزيد من الأزمات في الشرق الأوسط والعالم.

وتابع قائلا إنه لا اتفاق سلام يستطيع أن يحيا إلا بضمان حق العودة للفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطمس قضية فلسطين.