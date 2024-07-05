العالم اليوم - السنغال تلغي صفقة محطة لتحلية المياه مع أكوا باور السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 10:21 مساءً - قال وزير المياه والصرف الصحي في السنغال إن الدولة ستلغي صفقة تتعلق بمشروع بنية تحتية للمياه مدته 32 عاما وقعها الرئيس السابق ماكي سال مع شركة أكوا باور السعودية، وذلك بسبب التكلفة العالية، بحسب رويترز.

وقد تم توقيع عقد لبناء وتشغيل محطة لتحلية المياه في العاصمة دكار بقيمة 800 مليون دولار في مارس الماضي في الأيام الأخيرة من ولاية سال.

وكان الهدف من المشروع، الذي وصف بأنه الأكبر من نوعه في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميا، تقليص عجز المياه في بلد من المتوقع أن يرتفع فيه سحب المياه بما يصل إلى 60 بالمئة بحلول عام 2035 وفقا للبنك الدولي.

لكن الوزير شيخ تيديان دايي قال أمس الخميس إن التكلفة على المدى الطويل تجعل المشروع "حلا قصير المدى ومكلفا".

وأضاف في تصريح لشبكة تلفزيونية خاصة "سعر المياه سيصبح أعلى في المدى الطويل بسبب التقنية المستخدمة في إنتاجها".

وانتقد الوزير الرئيس السابق سال بسبب توقيع الصفقة قبل وقت قصير جدا من انتهاء ولايته.