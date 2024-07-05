برأسية قاتلة.. إسبانيا تقصي ألمانيا من اليورو

برأسية قاتلة.. إسبانيا تقصي ألمانيا من اليوروأطاح المنتخب الإسباني، نظيره الألماني صاحب الضيافة من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (2-1)، عن طريق البديل ميكيل ميرينو، الجمعة، في شتوتغارت.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا عرضية داني أولمو.

وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتز التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتلتقي إسبانيا في نصف النهائي، الثلاثاء القادم، مع الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال لاحقاً.