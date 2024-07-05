العالم اليوم - 3.3 مليون مسافر عبر مطار دبي بين 6 و17 يوليو الجاري

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 10:21 مساءً - يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين خلال الفترة من 6 إلى 17 يوليو الحالي، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المسافرين المغادرين والقادمين إلى 3.3 مليون مسافر، بينما من المتوقع أن يصل عدد المغادرين فقط إلى 914 ألف مسافر.

ووفق بيان صادر عن مطارات دبي، الجمعة، ستكون ذروة هذا الارتفاع في حركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 14 يوليو، حيث من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 840 ألف مسافر، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع، وفق بيان مطارات دبي، أن يكون يوم 13 يوليو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث يقدر عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطار دبي الدولي خلال هذا اليوم بنحو 286 ألف مسافر في المتوسط، وسيتعامل المطار مع حوالي 274 ألف مسافر يومياً خلال هذه الفترة الذروة.

ودعت مطارات دبي المسافرين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة، إذ يمكن للمسافرين على متن طيران الإمارات الاستفادة من مرافق تسجيل الوصول المريحة التي توفرها الشركة، بما في ذلك تسجيل الوصول المبكر أو من المنزل، وتسجيل الوصول الذاتي، إضافة إلى خيارات تسجيل الوصول في المدينة.

ويُنصح المسافرون على متن شركة فلاي دبي بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد الرحلة.

وأفادت مطارات دبي بأنه على المسافرين مع شركات الطيران الأخرى الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من الاطلاع على الوزن الذي تسمح به شركة الطيران ولوائح الأمتعة، لتجنب أي تأخير في اللحظات الأخيرة.

وأكدت ضرورة الاستعداد مسبقاً لتوفير الوقت عند المرور بنقاط التفتيش الأمني، ووضع الحاجيات المعدنية، مثل الساعات والمجوهرات والهاتف المحمول والعملات المعدنية، في حقيبة اليد واتباع التعليمات فيما يتعلق بنقل السوائل ومنتجات الرذاذ والجيل.

وأفادت بأنه يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية التحقق من جوازات السفر.

ونصحت بالاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر للوجهة التي تسافر إليها لضمان امتلاكك جميع الوثائق الضرورية.