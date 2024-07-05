الذهب عند أعلى مستوى في شهر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت تباطؤا في سوق العمل، مما يدعم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وبحلول الساعة 15:08 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة ووصل إلى 2380.91 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2389.10 دولار.
وتجاوزت المكاسب الأسبوعية للذهب 2 بالمئة حتى الآن.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 31.10 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو الماضي، كما زاد البلاتين بنسبة 3 بالمئة إلى 1032.25 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بـ 0.8 بالمئة إلى 1025.75 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب عند أعلى مستوى في شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.