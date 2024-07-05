الذهب عند أعلى مستوى في شهر

الذهب عند أعلى مستوى في شهرارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت تباطؤا في سوق العمل، مما يدعم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وبحلول الساعة 15:08 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة ووصل إلى 2380.91 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2389.10 دولار.

وتجاوزت المكاسب الأسبوعية للذهب 2 بالمئة حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 31.10 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو الماضي، كما زاد البلاتين بنسبة 3 بالمئة إلى 1032.25 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بـ 0.8 بالمئة إلى 1025.75 دولار.