القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين في المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 03:31 مساءً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، أسماء الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين المخصصة للاحتفال بمحافظات "البحيرة، الغربية، كفر الشيخ و الأقصر"وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

في النسخة السابعة، والتي تم إطلاقها احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، فاز أحمد رمضان زكي عن "السواحيلية"

وفي النسخة التاسعة والتي تم إطلاقها للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية فاز كل من، محمد أيمن محمد السعيد عن "الإنجليزية"، تسنيم محمد عبد العزيز وأحمد رمضان زكي عن "السواحيلية"،

في النسخة العاشرة، والتي تم إطلاقها احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ فاز كل من، محمد إبراهيم شبل عن "الإسبانية"، وسمرعبد المنعم مرسي عن "الإنجليزية".

وفي النسخة الحادية عشرة والتي تم تخصيصها للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، فاز كل من، باسم محمد مصطفى على وعبد الرحمن عصام عبد الجواد عن "الاسبانية"، منى محمود الشاذلي عن "الإيطالية"، أزهار أحمد عبد العال، أسماء رجب محمد الشافعي، شريهان مدحت أبو على، لجين وليد قطب محمد، ويمنى نيازي عبد الحميد عن "الإنجليزية"، سلمى محمد عنان عن "الفرنسية"، نورهان دياب عبد المنعم عن "الروسية"، عمر عبد الوهاب سلامة عن "العبرية "، فاطمة أحمد حسن ومريم محمود المتولي عن "الفارسية"، سماء بسام طه عن "الألمانية".

يذكر أن مسابقات كشاف المترجمين، هي مبادرة ثقافية تم تخصيصها للاحتفال بالأعياد القومية لمحافظات مصر، حيث يتم من خلالها تقديم نصوص مختارة من أعمال مبدعي كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، كما تهدف المبادرة أيضاً إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الترجمةمن كافة رفوع مصر.