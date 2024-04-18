ضم النجم ستيف بوسيمي لأبطال الموسم الثاني من Wednesday

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل الناجح Wednesday بموسمه الثاني، عن ضم النجم ستيف بوسيمي لأبطال الموسم الثاني من العمل.

ووفق ديلي ميل، الموسم الثاني من المسلسل، تعود به الممثلة الشابة جينا أورتيجا في دور البطولة، من إنتاج شبكة نتفليكس.

أعلنت شبكة نتفليكس عن تجديد مسلسل Wednesday رسميًا لموسم جديد، بعد ما حققه الموسم الأول من نجاح كبير.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل حقق أعلى معدلات المشاهدة في تاريخ نيتفليكس، الأمر الذي دفع منصة نتفليكس للعمل على جزء جديد من المسلسل يبدأ تصوير مشاهده قريبًا.

نجاح كبير

وقالت الصحيفة البريطانية أن المسلسل سبق وأن حقق رقما قياسي، بكونه أكثر مسلسل يجمع ساعات مشاهدة في أسبوع واحد عبر تاريخ شبكة نتفليكس.

وعدد ساعات البث التي نجح مسلسل Wednesday في تحقيقها بلغت بشكل إجمالي 341.2 مليون ساعة من مختلف الحسابات عبر المنصة خلال الأسبوع الأول من عرضه.

ونجح المسلسل بذلك في تخطي الرقم القياسي السابق الذي كان يحتفظ به مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع الذي طرح هذا العام.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل Wednesday، هو أحدث مسلسل درامي يتم طرحه لقصة مستوحاة من قصة أسرة آدمز التي تجمع بين الرعب والكوميديا، ويضم في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود.

وتجسد الشخصية الرئيسية بالمسلسل، الممثلة الشابة جينا اورتيجا في شخصية وينزداي آدمز، ويشارك في البطولة كريستينا ريتشي التي تجسد دور مارلين ثورنهيل، والنجمة الكبير كاثرين زيتا جونز التي تجسد دور مورتيشا آدمز، والنجم لويس جوزمان الذي يجسد شخصية جوميز آدامز، وجويندولين كريستي الذي يجسد شخصية لاريسا ويمس، وإسحاق أوردونيز في دور بوجسلي آدامز.