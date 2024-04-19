نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم أخويا ومن أطيب القلوب.. أحمد السقا يوجه رسالة لـ باسم سمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان باسم سمرة ضيفًا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة عبر قناة MBC مصر.

ومازح الفنان أحمد السقا صديقه باسم سمرة على الهواء، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس".

وقال أحمد السقا موجهًا حديثه لـ ياسمين عز: "أنتي لو نكشتي باسم شوية هتلاقيه لغبط فيا.. عادي"، لترد عليه، قائلة: "لا خالص.. باسم اللي قالي أطلبي السقا".

وتابع أحمد السقا، حديثه، قائلًا: "باسم سمرة حبيبي وأخويا، هو من أطيب القلوب اللي عرفتها في حياتي في الشغلانة، باسم قلبه طيب وربنا يزيده، وهو عنده قدر من الفصاحة إنه يعبر عن مشاعرنا تجاه بعضنا بشكل رائع".

وانطلق اليوم الموسم الجديد من برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز واستضافت في أولى حلقات الموسم الجديد الفنان باسم سمرة بعد نجاحه في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن





أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

