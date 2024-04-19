سوزان نجم الدين تتصدر ترند أكس بعد حلقتها مع إيمان الحصري



القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة سوزان نجم الدين ترند أكس وذلك بعد ظهورها في حلقة خاصة مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc وذلك في حديثها عن نجاحها الكبير في مسلسل الحشاشين.

سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين تتصدر تريند



وأوضحت سوزان نجم الدين أن دور ألينار الذي قدمته في مسلسل "الحشاشين" لم يكن صعب بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها أنها تحب تقديم الشخصيات الصعبة وأن كل أدوارها لا يوجد دور يشبه الأخر.

ولفتت سوزان نجم الدين أن المخرج بيتر ميمي كان يعيدها حين تنفعل بشكل زائد كون شخصية ألينار تمتاز بالهدوء، مشددة أنها سعيدة بالعمل معه للغاية.

وتؤكد سوزان أنها لا تشبه شخصية ألينار على الإطلاق فهي أبعد ما يكون عن الشر، مشددة أنها راضية عن كافة أدوارها التي قدمتها، لإنه ا تبذل أقصى مجهود في عملها ليظهر بشكل مرضي.

آخر أعمال سوزان نجم الدين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة سوزان نجم الدين مسلسل “ الحشاشين ” والتي شاركت به في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.