نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي علي مسرح الهوسبير من أجل " رابونزل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخوض الفنانة حورية فرغلي تجربة مسرحية جديدة علي مسرح الهوسابير بشخصية “ رابونزل بالمصري” معلنة ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت حورية معلقة :' جمهوري علي مسرح الهوسابير .. يوم 19 & 20 حصريا ولأول مره علي المسرح الهوسابير

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّها لم تعلن مرتين أنها استئصلت الرحم، موضحةً: "أنا قلت أول مرة وأنا عندي 30 سنة كان عندي 7 أورام والطبيب قالي لازم يتشالوا وقدامك 10 سنين حاولي تتجوزي عشان لما تجيبي بيبي هنزلك الرحم".



وأضافت فرغلي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: فاتت الـ10 سنين ومقابلتش حد ومتجوزتش والورم اللي كان عندي كبر أوي لدرجة إنه كان هيقلب وده اللي خلى بابا يدخلني المستشفى.

وتابعت الفنانة: قلت من قبل إنني استئصلت 7 أورام من فوق الرحم في الثلاثين من عمري، ولما عملت العملية كنت لوحدي، لتصدمها بسمة وهبة: "مامتك كانت موجودة ومنزلتش وكانت قاعدة تشرب سيجارة في الغرفة

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن ملياردير لبناني يدعى أحمد حجازي، عرض عليها 2 مليون دولار حتى يتزوجها، مشيرة إلى أنها رفضت الارتباط به.

وبسؤالها عن سبب الرفض، أضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد: «عشان هو أحلى مني.. متعرفش هو ولد ولا بنت»، حسب تعبيرها