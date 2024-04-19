نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب الرئيس السيسي والضربة الجوية للجيش المصري.. أبرز ملامح أحداث فيلم "السرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج أحمد نادر جلال عن موعد طرح فيلم "السرب" بعد تأجيله لعدة مرات خلال السنوات الماضية، حيث طرحت البرومو الرسمي الذي كشف العديد من الأحداث التي تدور داخل الفيلم، وتقرر عرض الفيلم ما بين الفترة من 25 إبريل إلى 1 مايو المقبل في جميع دور العرض.

موعد طرح فيلم "السرب"

وكشف المخرج أحمد نادر جلال موعد الفيلم من خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 إبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمهم قائلًا: "إحنا عملنا المستحيل في الفيلم ده، وكان عندنا شغف عظيم أننا نقدم فيلم يليق بالذوق العالمي مش المصري بس، إحنا مش بنعمل فيلم وثائقي عن الواقعة ولكن بنعمل فيلم تجاري سينمائي الجمهور يحب يتفرج عليه".

تفاصيل فيلم "السرب"

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل برومو فيلم "السرب"

وتناول برومو فيلم السرب العديد من العمليات العسكرية التي قام بها رجال الجيش وتحاكي أحداثًا حقيقية.

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.

كما ظهر خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.

وظهر أيضًا العديد من اللقطات التي جسد فيها المخرج أحمد نادر جلال للواقع الذي حدث في ليبيا عبر تمثيل مشاهد الذبح الخاصة بالأقباط، بالإضافة لمشاهد السرب المصري الذي تم تجهيزه للوصول إلى معاقل الإرهابيين في ليبيا.

إعلان فيلم "السرب"

ومن خلال الإعلان الرسمي للعمل، الذي عرض وتم تداوله قبل الانتهاء من تصوير الفيلم، حيث أن فيلم السرب تم انتاجه لتجسيد ملحمة الثأر التي شنتها القوات المسلحة، على عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة درنة في ليبيا عام 2015، كذلك كافة العمليات العسكرية التي تمت بالفيلم كانت حقيقية وفي أماكن مشابهة تمامًا للأحداث الحقيقية، وكذلك قصة الفيلم مأخوذة عن بطولة حقيقية قريبة للأذهان حيث وقعت أحداثها في 2015 وتابعها وآلمت كل المصريين والرافضين للإرهاب، علاوة إلى أن الانتاج لم يستخدم أي نوع من أنواع "الجرافيك"، خلال تصوير مشاهد الفيلم لتبدو المشاهد كأنها في مسرح العمليات الحقيقي.