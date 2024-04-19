نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تحجز جناح خاص بقلوب الجماهير بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة نادية الجندي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها من خلال مشاركتها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهرت نادية الجندي في الصورة بإطلالة شبابية بالكاجوال معتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمالها، وعلقت قائلة: وحشتوني أوي.

وتحتفل الفنانة نادية الجندى، في 24 مارس من كل عام بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأدوار الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وصفت نادية الجندي علاقتها بالحب خلال حوارها مع الإعلامية جيسيكا عازار ببرنامج "الأحد منحكي" على قناة "الغد" بالضعف.

وأضافت "الجندي" أن الظلم كذلك يضعفها وأنها تعرضت لقدر كبير منه، لكنها كانت تفوض أمرها إلى الله في كل مرة، ونفت إمكانية الحياة بالنسبة لها دون الحب، أولا لأنها من برج الحمل العاطفي والرومانسي جدا، ثم لأن الفنان يجب أن يكون عاطفيا، ويعيش دائمًا حالة حب.

آخر أعمال نادية الجندي

والجدير بالذكر آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2020، بالتعاون مع نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج وائل إحسان.

أحداث مسلسل سكر زيادة



وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

