نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس جان يختار هذه الفنانة لدور والدة "سوبرمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع اختيار المخرج جيمس جان على الفنانة القديرة Neva Howell لتقوم بتجسيد شخصية مارثا كنت والدة سوبرمان أو كلارك كنت في احداث فيلم سوبرمان القادم.

ووفق ديد لاين، يتم حليا تصوير مشاهد الفيلم الذي من المقرر طرحه للعرض بحلول عام 2025 المقبل، وكشف المخرج جيمس جان عن تفاصيل جديدة تخص مشروع سوبرمان المقبل، ضمن عالم dc السينمائي، ووفق ديد لاين، فإن ما كشف عنه جان ينبيء بظهور شخصيات من ابطال The Authority، ضمن العالم الشهير للقصص المصورة.

وفاجأ المخرج جيمس جان متابعيه بالكشف التصميم الخاص بشعار سوبرمان في سلسلة افلام الابطال الخارقون التي سيتولى مهمة اخراجها لعالم dcu، ذلك بالتزامن مع انطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي اعلن جان ايضا عن اجراء تعديلا في عنوانه من "سوبرمان ليجاسي"، إلى سوبرمان.

عمل وسط إنتقادات

وعمل جان حاليا على هذا المشروع، يأتي بعد ما تعرض له من هجوم كبير من جمهور عالم dc السينمائي، خرج المخرج للرد للمرة الاولى على هذه الانتقادات عبر منشور له على حسابه الخاص على أنستجرام، ونقلت صحيفة ديلي ميل، المنشور الخاص بجيمس جان، والذي قام من خلاله بالرد على انتقادات الجمهور له لاستبعاد هنري كافيل من دور سوبرمان.

ماذا حدث

وخلال الأسابيع الماضية، واجه المخرج جيمس جان، الرئيس الجديد لستديوهات dc، عاصفة من الانتقادات بعد اتخاذه لقرار استبعاد هنري كافيل من شخصية سوبرمان، بعد شهرين فقط من اعلان هنري نفسه لعودته لتجسيد هذه الشخصية.

وأعلن هنري كافيل عن علمه بقرار استبعاده بعد جلسة جمعت بينه وبين المخرج جيمس جان، وقام بعدها بتوجيه الشكر لجان وللجمهور الذي قدم له الدعم.

غير أن عبارات الشكر التي نشرها هنري كافيل، لم تحمي جيمس جان من غضب الجمهور، ما دفعه للقيام بتوجيه خطاب رسمي يعلق خلاله على ما حدث.