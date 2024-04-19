نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان صلاح السعدني منذ قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى منذ قليل الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر يناهز 80 عامًا، و أعلن خبر وفاة الفنان صلاح السعدني، الفنان إيهاب فهمي، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'وداعا الاستاذ صلاح السعدنى انا لله وانا اليه راجعون'.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخبر ونشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور و الفيديوهات العالمي الشهير انستجرام صورة صلاح السعدني وكتب: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

صلاح السعدني (23 أكتوبر 1943 -)، ممثل مصري.

حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.