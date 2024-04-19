نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستيفن سبيلبرج يعود لأفلام الخيال العلمي بسيناريو من تأليفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج لتكرار تجربته بالعمل على مشروع سينمائي تدور احداثه في اطار الخيال العلمي، ووفق ديلي ميل، سيعمل سبيلبرج على مشروع سينمائي جديد تستوحى قصته من فكرة خالصة من ابتكار سبيلبرج نفسه.

و ذلك بعد أن أدلى المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج بتصريحات تناول خلالها رأيه عن أفلامه الشهيرة "الفك المفترس"، وما يحمله من مشاعر ندم تتعلق بهذه السلسلة بعد مرور سنوات عديدة على طرحها، ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي اجراه المخرج الحاصل في السابق على 3 جوائز اوسكار.

الندم وأشياء أخرى

وفي حواره مع هيئة الاذاعة البريطانية bbc، قال سبيلبرج، أن سلسلة أفلام الفك المفترس، كان لها تأثير سلبي على الأحياء البحرية.

واعترف إنه نادم لم كان لهذه الافلام من تأثير سبلي مشين أدى لنمو عمليت الصيد الجائر لاسماك القرش، واثار في فترة طرحه منتصف السبعينيات موجة اصطياد واسعة لاسماك القرش داخل وخارج الولايات المتحدة، كون قصته تتمحور حول الهروب من قرش مفترس عملاق.

تفاصيل عن العمل

والجزء الأصلي الذي كان يقصده ستيفن سبيلبرج في حواره من سلسلة أفلام الفك المفترس، هو الجزء الذي طرح عام 1975.

هذا الفيلم، تستوحى احداثه من رواية طرحت بالعنوان نفسه في عام 1974، لمؤلفها بيتر بينكلي، وهذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود في فترة السبعينيات.

وكان من ضمن ابطال المسلسل، روي شايدر في دور الضابط مارتن برودي، وريتشارد درايفوس في دور مات هووبر، وروبرت شو في دور كوينت.