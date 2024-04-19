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نجوم الفن يودعون عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني قبل مثواه الأخير

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يودعون عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني قبل مثواه الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة على الحضور لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، للمشاركة في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، ولمواساة نجله أحمد السعدني، ولأداء صلاة الجنازة على جثمانه وتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات.

 

 

 

وكان من أبرز الحضور كلًا من أحمد السقا، أحمد رزق، أحمد حلمي، منى زكي، هنا الزاهد، محمود الخطيب، محمود البزاوي، هنادي مهنا، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمى، أشرف زكي، فتوح احمد، وغيرهم.

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موعد عزاء صلاح السعدني

 

أعلن منذ قليل عن موعد  عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، والذي تشيع جثمانه بعد قليل من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يكون العزاء يوم الأحد القادم من نفس المسجد. 

 

تشييع جثمان صلاح السعدني

 

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان النجم الكبير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات.

 

أشرف زكي يعلن عن وفاة صلاح السعدني

 

ورحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.

 

وأعلن نبأ وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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