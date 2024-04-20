باسم سمرة تريند جوجل بعد تصريحاته أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان باسم سمرة ترند جوجل وذلك بعد تصريحاته أمس مع الإعلامية ياسمين عز واعتذاره لنيللي كريم.

اعتذر باسم سمرة للفنانة نيللي كريم عما صدر منه في برنامج رامز جاب من الاخر بشأن استبدالها بفنان غيره في فيلم سينمائي

علقت الفنانة نيللي كريم، على اعتذار الفنان باسم سمرة لها ولزوجها هشام عاشور، بسبب تصريحاته ضده أثناء ظهوره ضيفًا في أولى حلقات برنامج "رامز جاب من الاخر" في رمضان 2024.

وعلق "سمرة"، في لقائه ببرنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "mbc masr"، وعلى تصريحاته ومهاجمته هشام عاشور قائلا: "نيللي أختي وأنا بتعلم منها وبعتذر لها على الهواء، وزوجها كان راقي جدًا وزعل من رامز مش مني".

وفي سياق منفصل، شارك "باسم سمرة" مؤخرًا بمسلسل "العتاولة"، بطولة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والذي عرض بموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحُا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعلت الشركة المنتجة تعلن عن إنتاج جزء ثان من العمل.