نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي يشارك صورة لـ صلاح السعدني من عقد قرآنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمود البزاوي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة نادرة للفنان القدير الراحل صلاح السعدني.





وعلق محمود البزاوي على الصورة قائلًا: "يوم كتب كتابي على زوجتي العزيزة هالة محمود السعدني، بحضور عم صلاح السعدني، الذي شهد على عقد الزواج".





وتابع البزاوي: "الله يرحمك يا عم صلاح على قد ما أسعدتني وأسعدت ملايين من محبينك في أنحاء العالم العربي كله".

وفاة الفنان صلاح السعدني

رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.

وأعلن نباء وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».





آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.