رانيا يوسف تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في إحدى لجان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، موضحة أنها ستتعلم من تلك التجربة كيفية تقييم الأفلام.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات: مبسوطة إني بشارك في لجنة تحكيم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وإن شاء الله أتعلم منها إزاي نقيم الأفلام، ومعاييري في الحكم على الأفلام هتكون بناء على كل عناصر الفيلم، مش هقيَم الفنان نفسه.

لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يشار إلى إنه يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون، وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.





تفاصيل الدورة الثامنة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وفي وقت سابق قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المراة، أن تحل دولة تونس ضيف شرف للمهرجان، وجاء ذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لسينما والصورة في تونس، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وسيشارك في النسخة الحالية لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 76 فيلمًا ضمن مختلف برامج المهرجان.

نبذة عن مهرجان أسوان

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، هو مهرجان سينمائي مصري مختص بالأفلام المتعلقة بقضايا المرأة، ويعد بمثابة حوار سينمائى بين المبدعين بمختلف قارات العالم، بهدف إبراز دور المرأة في المجتمع، وتسليط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجهها.

تحمل جوائز المهرجان أسماء فنانات مصريات تكريسا لهدف المهرجان بتسليط الضوء على المرأة ودورها في الفن. وتحمل جائزة (أفضل ممثلة) اسم الراحلة سعاد حسني و(أفضل ممثل) اسم نادية لطفي و(أفضل سيناريو) اسم لطيفة الزيات و(أفضل إخراج) اسم بهيجة حافظ. حسب ما أوردت رويترز.

شعار المهرجان الذي صممته الفنانة التشكيلية مها حمدى، يحتوى على وجه مجرد لامرأة متداخل مع اسم المهرجان. ويقام المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. ويعدأول مهرجان دولي للأفلام النسائية في مصر، أول مهرجان دولي للأفلام يقام في جنوب مصر، وأول مهرجان سينمائي مصري متخصص في ورش عمل الشباب بمحافظة أسوان.