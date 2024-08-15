نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف كشفت عن برومو كليب أولى أغنياتها "ليك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت الفنانة المصرية رانيا يوسف حماس متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، معلنةً عن بدء العد التنازلي لطرح أغنية "ليك" بأولى تجاربها الغنائية.

برومو فيديو كليب أغنية "ليك"

وكشفت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن برومو فيديو كليب أغنية "ليك" تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القادمة، وعلقت بالقول "هل أنتم مستعدون لذك".

نجاح أغنية “ليك”

وتصدر أغنية "ليك" يوم الثلاثاء القادم في العشرين من آب/ أغسطس على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية.

أغنية “ليك” اخراج بتول عرفة

ويحمل فيديو كليب أغنية "ليك" توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة وتم تصويره في مصر.

تفاصيل أغنية “ليك”

أغنية "ليك" باللهجة المصرية ومن كلمات سمير طارق والحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق.