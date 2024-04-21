كامل الباشا لـ "دوت الخليج الفني": هذا ما جذبني لمسلسل "دواعي سفر".. وأمير عيد اسم على مسمى

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن تفاصيل تجربته في مسلسل " دواعي السفر" المقرر طرحه عبر منصة " شاهد" مطلع مايو المقبل وذلك بعدما حقق نجاحات كبيرة بأعمال مصرية شارك فيها.

كشف كامل الباشا عن ما جذبه للمشاركة في العمل قائلا:' المميز في مسلسل" دواعي سفر " أنه خفيف وطريف في موضوعه وأسلوب معالجته وطرحه لحالات اجتماعية تعيش معنا ونعيش معها دون أن نتعمق في قصصها، المسلسل يحفر في عمق تلك الشخصيات ويستعرض قصتها بحب.



وعن التعاون مع المخرج محمد ناير والفنان أمير عيد قال:' ناير كاتب متميز ومعروف بكتاباته الملفته، وهو كمخرج في هذا المسلسل يتقن التعامل مع الممثل ويحسن إدارته بكل ثقة وهدوء، يتفهم احتياجات الدور واعتراضات ممثليه ويحاورهم ويوضح لهم ما التبس عليهم، متعاون إلى أبعد الحدود واثق من اختياراته وصديق عزيز اعتز به وبالعمل معه.

تابع:' أما أمير عيد فهو اسم على مسمى، والعمل معه متعة كبيرة، حيوي متفاعل، حساس، ذكي، كثير البحث والتساؤل، تشرفت بهما وبكل العاملين في المسلسل من كل الطواقم بدءا من الخدمات وانتهاءا بالقائمين على الإنتاج.

تدور أحداث المسلسل في إطار الاثارة والتشويق، وتنشأ أمير عيد وكامل الباشا صداقة في الماضي بعد أن يخبره الأخير بأنه كان جارهم في الماضي، لكن أمير لا يتذكر تلك الفترة، ونشاهدهما بعدها يتشاركان لحظات مختلفة، مثل متابعة مباريات كرة القدم، وممارسة رياضة اليوجا، كما نشاهد أمير وهو بجوار كامل الباشا في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

مسلسل "دواعي سفر" بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزي، تأليف وإخراج محمد ناير.

