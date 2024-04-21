تعرف على تفاصيل حفل أحمد سعد  في هيوستن



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم أحمد سعد،لإحياء ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الجمعة 26 أبريل في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وذلك بعد إحياء حفله الأول مع النجمة إليسا في ولاية نيو جيرسي.



وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على ستاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا والتي إنتهيت بفوز كرواتيا 4 أهادف مقابل هدفين لمنتخب مصر.

آخر أعمال أحمد سعد



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد أغنية مبروك ابن المحظوظة، والتي تصدرت التريند فور نزولها.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /

عود يعقد اللي فايت واللي بايت

واللي مرة عدى

وضحكه تخطب الجدع فينا بتخضوا خضة

ياما

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

يا ابني المحظوظة مبروك

مبروك مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك يا ابن المحظوظة

يا ابني المحظوظة مبروك مبروك

مبروك مبروك مبروك مبروك

مبروك يا ابن المحظوظة

سمعوني زغروطة بقى هنا

شغلوا الهزاز كدة كدة

شغلوا لنا اغاني وفرفشوا تاني يلا

يلا ناخد صورة كدة كدة

انت والسنيورة هنا هنا

وحياة الضحكاية دي تيجوا معايا

ونرقص يلا

