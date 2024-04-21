نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تعبر عن استيائها من نقد طارق الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت الفنانة زينه أسلوب الناقد طارق الشناوي في تقييم الفنانين في أعمال رمضان مشيرة إلى أنه يتدخل في الحياة الشخصية.

قالت زينه في تصريحات تليفزيونية:' لما عملت الليلة واللي فيها اللي نجح وكسر الدنيا وهو بينقد العمل قال أخيرا زينه تحررت من مشاكلها هو ماله ومال الكلام دا ؟

أضافت:' لما عملت العتاولة قال زينة سابت البطولات المطلقة وزعلانة لأ أنا مش زعلانة أنا بعمل عمل مع نجوم كبار وأحمد السقا اسم كبير وباسم سمرة وطارق لطفي وشركة كبيرة زي الصباح.

تابعت:' عارفة أن حضرتك بتحبني لكن مينفعش نتكلم عن طموحك الشخصي ليا

وتحدث النجم أحمد السقا عن تعليقه لنقد طارق الشناوي له، وكواليس مسلسل العتاولة، وغيرها من الأمور.

وقال: "بوعده أني اجتهد زيادة وانال رضاءه.. هقول ايه يعني هو قال كتير بصراحة لكن لما بيقابلني بيمدح فيا والمفروض أن النقد غير الانتقاد والتجريح".

وأضاف: "الحمدلله مفيش شيطان دخل بينا في العتاولة ولا حاجة وكلنا كانت عنينا على بعض وبنشتغل بالـ 26 ساعة وبنحب بعض، والعشة ولعت بجد في المسلسل وطفيت جزء منها والمخرج الجاحد فضل مدور الكاميرات".



وتابع:" أنا حمقي ودمي حامي والطاقة الذكورية عالية شوية وبتسبب لي ساعات مشاكل، ومقدرش أعدي اللي يعديه غيري، ومفيش حد مثالي كلنا بنغلط بس قدر الإمكان بحاول أني مزعلش البني آدمين لأن أنا راس مالي الناس"