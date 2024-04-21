"عوامل تعزيز الثقة بالنفس" في نقاشات ملتقى "أهل مصر" بمطروح

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أحمد جودة - القاهرة - شهد النادي الاجتماعي بمطروح، السبت، أول لقاءات الدعم النفسي بعنوان "تعزيز الثقة بالنفس"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر الثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف سيدات وفتيات المحافظات الحدودية من جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 28 إبريل الجاري.

الملتقى الثقافي السادس عشر الثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية

استهل د. محمد منير أستاذ الإعلام بكلية تربية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، حديثه في اللقاء موضحا عوامل تحقيق الثقة بالنفس والتي من أهمها السعي وراء التميز، الرضا بالنفس وعدم المقارنة، والاستفادة من التجارب السابقة.



كما تناول أهمية تعزيز الثقة ودورها في بناء الذات، مشيرًا إلى أن تحديد الأهداف وتقبل الشخص لذاته يسهم بشكل كبير فى زيادة الشعور بالانجاز، ويجعله أكثر تفهمًا وتقبلُا للآخرين من حوله.

من ناحيته قدّم فارس عبد الشافي المدرس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مجموعة من النصائح للفتيات والسيدات المشاركات حول تعزيز الثقة بالنفس، منها النظر للحياة بإيجابية، اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين الرياضية، التوقف عن الأفكار السلبية، والاستماع باللحظات الإيجابية التى نعيشها.

واختتمت الفعاليات بفتح باب المناقشة مع المشاركات حول المواقف الصعبة التي مررن بها والإنجازات التي تم تحقيقها، مع توضيح ودور الأسرة في تقوية ثقة الطفل بنفسه منذ الصغر، وأهمية تقبل العيوب الذاتية والعمل على تصحيحها.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

