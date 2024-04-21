نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم "رحلة 404 " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلاقًا من حرص وزارة الثقافة على تقديم ألوان الإبداع الفني لمختلف شرائح المجتمع تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما الأوبرا فيلم "رحلة 404" وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 24 إبريل على المسرح الصغير.

فيلم رحلة 404

الفيلم من إخراج هاني خليفة وبطولة منى ذكى - محمد فراج - محمد ممدوح - شيرين رضا وتأليف محمد رجاء وتدور احداثه حول شخصية غادة التي تتورط قبل أيام من رحلة سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث.

تصدر فيلم رحلة 404 المركز الأول في صالات السينما السعودية

يذكر أن فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي احتل المركز الأول في قائمة الأعمال العربية والأجنبية في صالات السينما السعودية.