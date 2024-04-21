نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعوية ومسابقات ثقافية في ثالث أيام مبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تقديم الفعاليات التي تنظمها بمحافظة كفر الشيخ، ضمن الأسبوع الثقافي بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

فعاليات الورش الفنية والحرفية المتنوعة

وشهد اليوم الثالث المقام بمدرسة دقلت الابتدائية استكمال فعاليات الورش الفنية والحرفية المتنوعة ومنها صناعة الحلي تدريب د. إيمان ريحان الأستاذ بكلية التربية النوعية، الأركيت للمدرب أيمن السعدني، المشغولات الجلدية للمدربة رانيا الكومي، والنسيج والجوبلان تدريب عزيز دربالة.

ورشة الحكي الشعبي

كما قدمت المدربة سمر عناني خلال ورشة الحكي الشعبي، مجموعة من الحكايات المستوحاة من التراث وقصص حول الصراع بين الخير والشر، أعقبها فقرة رسم على الوجه للفنانة سهام إسماعيل.

واختتم اليوم بفقرة توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حول خطورة المخدرات وطرق العلاج، بجانب عدد من المسابقات الثقافية والألعاب التفاعلية، بحضور أحمد يسرى مدير عام إدارة الشباب والعمال والمشرف على الفعاليات، وأحمد الشهاوى مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

الفعاليات تأتي ضمن المرحلة الثانية لأنشطة قصور الثقافة بمبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ، وتنظم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن تستكمل الفعاليات اليوم الأحد بمركز شباب قرية الحمراوي وذلك حتى 23 أبريل، فيما يشهدها مركز شباب قرية روينة خلال يومي 24 و25 من الشهر نفسه، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة لمياه الشرب.

