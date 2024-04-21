نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نقابة الصحفيين، عن تواصلها مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل في مقر النقابة، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشُعبة المصورين الصحفيين، لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات ومراسم العزاء.

وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك جاء نظرًا للأحداث المتكررة، فيما يتعلّق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخّل سريع وحاسم لحلها، ومنع تكرارها.

ودعت نقابة الصحفيين، لوقف تغطية الجنازات، لحين وضع ضوابط تحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.