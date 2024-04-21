أبرزهم غادة عادل وهند صبري.. أشهر المكرمات في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

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أحمد جودة - القاهرة -



شهد أمس السبت الموافق يوم 20 من شهر أبريل الجاري حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، والذي يُقام على أراضي أسوان السمراء في الفترة من 20 إلى 25 من شهر أبريل الجاري، وقد شهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير من نجوم الفن أصحاب بصمات هامة في مجال السينما.



أبرز المكرمين في حفل افتتاح مهرجان أسوان



وفي ضوء فعاليات الافتتاح تم تكريم كلًا من النجمتان اللامعتان هند صبري وغادة عادل نظرًا لما قدمتاه من أعمال فنية هامة ومميزة في عالم السينما المصرية

بالاضافة إلى تكريم المخرجة هالة خليل والنجمة الفنلندية ألما بويستي وآخرين ممن لهم بصمات في عالم السينما.



أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة

وقد شهد حفل الافتتاح أمس في دورته الثامنة حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والقامات الكبيرة على رأسهم وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وزيرة التضامن نيفين القباج والنجوم هند صبري، غادة عادل، رانيا يوسف، ناهد السباعي، ريم البارودي، صبري فواز، أحمد فتحي، أحمد مجدي، وغيرهم.



مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة يحتفي بالسينما الفلسطينية في دورته الثامنة

وفي سياق متصل يذكر أن السينما الفلسطينية كان لها نصيب في مهرجان أسوان لهذا العام، حيث يحتفي المهرجان في دورته الثامنة بالسينما الفلسطينية، فـ من المقرر أن يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، وأبرز هذه الأفلام فيلم بعنوان "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.

نبذة عن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

يعد مهرجان أسوان الدولي من أهم المهرجانات السينمائية التي تقام على أراضي مصر، حيث أنه يسلط الضوء على الأفلام التي تهتم بمختلف قضايا المرأة في العالم أجمع ويعمل على إبراز قيمة ومكانة المرأة من خلال وتوصيل رسالة للمجتمع من خلال الأفلام التي يتم عرضها في المهرجان.