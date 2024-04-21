السبت.. بنات عين شمس تعقد مؤتمر "الفتاة الجامعية والذكاء الاصطناعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينظم قطاع شئون التعليم و الطلاب بكلية البنات جامعة عين شمس في الفترة من ٢٠ - ٢٤ أبريل الجاري مؤتمره العلمي بعنوان "الفتاة الجامعية و التعليم و مستقبل الذكاء الاصطناعي" تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة و خدمة المجتمع ، والدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، والدكتورة أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يشهد المؤتمر حضور عدد من أساتذة الجامعات المصرية والشخصيات العامة وممثلي وزارة الثقافة ومركز الابتكار بالجامعة؛ وكذلك ممثلي مركز الابتكار التكنولوجي بوزارة الاتصالات .

كما تشهد فعاليات المؤتمر العديد من المشاركات والتي تأتي من بينها مشاركة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية تحت إشراف من د. آيه راضي مدير الوحدة ، حيث من المقرر عقد العديد من المحاضرات و وورش العمل و الجلسات تأتي من بينها محاضرة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي " والتي تلقيها الدكتورة هبة محمد فهمي؛ الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة و أحد العلماء المصريين المدرجين في قائمة ستانفورد العالمية ضمن قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الاكثر تأثير لعام 2023.

وفي سياق متصل حرصت الوحدة علي تنظيم جلسة حوار بين خريجي الكلية والطالبات؛ بهدف نقل الخبرات؛ وبحث سبل الاستفادة من فرص التدريب و الأنشطة خلال الدراسة بتوازن مع الأعباء الدراسية لخلق فرص عمل متميزه للطالبات.

وتشارك في تلك الجلسة كل من : الشيماء سيد؛ ومروة موسي ، فضلا عن عقد فعاليات تثقيفية بعنوان" عين شمس تبتكر" كمشاركة من مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس؛ بحضور دكتورة وئام محمود؛ المدير التنفيذي للمركز وإنجي زكريا مدير مشروع iclub بالمركز .

ويشارك أيضا مركز الابتكار التكنولوجي بمحاضرة تحت عنوان "startups with TICE: smart sucess"

وتتختم الفعاليات بورشتي عمل الأولي: عن مهارات التعليق الصوتي كأحد فرص العمل الحديث يلقيها المخرج الاذاعي أيمن طارق و وورشة عمل عن مهارات التسويق للشخص الناجح يحاضر فيها إسلام وحيد؛ مدرب التسويق؛ ويدير الورشتين دكتورة هناء حسين؛ عضو وحدة الابتكار.