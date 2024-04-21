فتاة شعبية.. تفاصيل دور مي عمر في مسلسل ورد على فل وياسمين

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة مي عمر لبدء تصوير مسلسل جديد تحت عنوان "ورد على فل وياسمين"، وذلك بعد نجاح مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في رمضان 2024.





وتجسد مي عمر في العمل دور فتاة شعبية، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له في شهر يونيو القادم.





تفاصيل مسلسل ورد على فل وياسمين



يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف السيناريست عمرو سمير عاطف، وجار التعاقد مع باقي الفنانين استعدادًا لبدء العمل التصوير.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر، فتواجه نعمة الصعوبات حول مهنتها ومستقبلها المهني، كما تواجه نعمة بعض المؤامرات من قبل زملاء العمل.

أحدث أعمال مي عمر



تنتظر مي عمر عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال الفترة المقبلة، والعمل يجمعها بـ هشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من قصص الحب التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت في يوم واحد، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، خالد أنور، ومايان السيد، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.