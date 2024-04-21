رانيا يوسف: 'في مخرجين بيحبوا يشوفوني من برة مش من جوا'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن فكرة العمل مع المخرجين الذين ينظرون للشكل الخارجي فقط للممثل، وذلك في ندوة توجيه الممثل ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.





قالت رانيا يوسف: "فكرة العمل مع مخرج ينظر للشكل الخارجي فقط فهي جزئية قاتلة بالنسبة لها، وليست لطيفة بالمرة، ويمكن في بداياتي حصل دا، واشتغلت مع مخرجين كتير، ولقيت نفسي بنجح مع المخرج اللي مش شايف شكلي، مثل المخرج محمد ياسين فأحسن أدواري كانت معه،".





وتابعت: "هذا نادًا مايحدث أن أعمل مع مخرج لا يرى الشكل الخارجي فقط، شايف اللي جوا، وللأسف معظم شغل مع مخرجين شايفين المظهر الخارجي أكتر، ومبيشتغلوش معايا علطول واحاول معظم الوقت ان لا اهتم بشكلي مثل الاهتمام بالأداء والدور، وهذا في نهاية الامر يعود للمخرج، وغالبًا ما أقوم بأدوار انا مش حساها".

مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة يحتفي بالسينما الفلسطينية في دورته الثامنة

وفي سياق متصل يذكر أن السينما الفلسطينية كان لها نصيب في مهرجان أسوان لهذا العام، حيث يحتفي المهرجان في دورته الثامنة بالسينما الفلسطينية، فـ من المقرر أن يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، وأبرز هذه الأفلام فيلم بعنوان "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.

نبذة عن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

يعد مهرجان أسوان الدولي من أهم المهرجانات السينمائية التي تقام على أراضي مصر، حيث أنه يسلط الضوء على الأفلام التي تهتم بمختلف قضايا المرأة في العالم أجمع ويعمل على إبراز قيمة ومكانة المرأة من خلال وتوصيل رسالة للمجتمع من خلال الأفلام التي يتم عرضها في المهرجان.