نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تتحدث عن علاقة المخرج بالفنان وتوجه نصيحة للمنتجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن علاقة الفنان بالمخرج، موضحة أن المخرجين أنواع فمنهم من يهتم بـ الجمال الخارجي للممثلة فقط، ومنهم من يهتم بالممثلة الحقيقية.

وقالت رانيا يوسف خلال ورشة توجيه الممثل بـ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: لما بيجيلي إني أعمل أوديشين مش بتكسف وبروح عادي أعمل، وأنا لقيت إني بنجح أكتر لما بشتغل مع المخرج اللي مش شايف شكلي زي الأستاذ محمد ياسين، وأحسن أدواري كانت معاه، والمخرجين اللي شايفين اللي جوا مش الشكل الخارجي بس، قليلين أوي، وعشان كدة للأسف معظم شغلي طول الوقت مع مخرج شايفني ست شكلها حلو من وجهة نظره.

خلافات رانيا يوسف مع المنتجين





وأضافت رانيا يوسف: ودلوقتي بقيت إسم، بحاول أشتغل على طول إني مبقاش مهتمة بشكلي على قد ما أهتم بالدور، بس في الآخر بترجع للمخرج، ولما بقعد مع المخرج بعرف من أول خمس دقايق معاه هو عايز إيه، عايز رانيا بشكلها الخارجي، ولا عايز رانيا الممثلة.

واختتمت حديثها متحدثة عن علاقة الممثل بالمنتج، فقالت: لازم المنتج يلتزم بتسليم دفعة الممثل لإن كتير بشتغل مع منتجين بيأخروا الدفعة عليا، ويقولي بكرة هجبلك الدفعة وميجبش وأفضل أجري وراه بالشهور.









تفاصيل الدورة الثامنة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة





وفي وقت سابق قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المراة، أن تحل دولة تونس ضيف شرف للمهرجان، وجاء ذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لسينما والصورة في تونس، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وسيشارك في النسخة الحالية لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 76 فيلمًا ضمن مختلف برامج المهرجان.





نبذة عن مهرجان أسوان





مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، هو مهرجان سينمائي مصري مختص بالأفلام المتعلقة بقضايا المرأة، ويعد بمثابة حوار سينمائى بين المبدعين بمختلف قارات العالم، بهدف إبراز دور المرأة في المجتمع، وتسليط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجهها.

تحمل جوائز المهرجان أسماء فنانات مصريات تكريسا لهدف المهرجان بتسليط الضوء على المرأة ودورها في الفن. وتحمل جائزة (أفضل ممثلة) اسم الراحلة سعاد حسني و(أفضل ممثل) اسم نادية لطفي و(أفضل سيناريو) اسم لطيفة الزيات و(أفضل إخراج) اسم بهيجة حافظ. حسب ما أوردت رويترز.

شعار المهرجان الذي صممته الفنانة التشكيلية مها حمدى، يحتوى على وجه مجرد لامرأة متداخل مع اسم المهرجان. ويقام المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. ويعدأول مهرجان دولي للأفلام النسائية في مصر، أول مهرجان دولي للأفلام يقام في جنوب مصر، وأول مهرجان سينمائي مصري متخصص في ورش عمل الشباب بمحافظة أسوان.