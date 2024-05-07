شاهد.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية جذابة في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة رانيا يوسف متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور لأحدث جلسة تصوير لها، خلال قضاء أجازة أعياد الربيع وشم النسيم.





ونشرت "رانيا، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، باطلالة صيفية مبهجة وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم".





أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن جهة أخرى، تبدأ الفنانة رانيا يوسف تصوير أحدث أفلامها "حمام العريس، والذي تشارك فيه الفنان عمرو عبد الجليل الأسبوع المقبل.

والفيلم يشاركها في بطولته عمرو عبد الجليل، وآخرون من النجوم من المقرر الإعلان عنهم قريبًا، هو من تأليف هبة الحسيني، ومن إخراج حسن صالح.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة رانيا يوسف لعرض أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل عنوان جريمة منتصف الليل، وذلك بعد خروجه من الموسم الرمضاني 2024 بسبب عدم استئناف التصوير.

تفاصيل مسلسل جريمة منتصف الليل



مسلسل جريمة منتصف الليل العمل من بطولة أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبد الله، ملك قورة، عفاف شعيب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، إلهام عبد البديع، علي السبع، مي الغيطي، وغيرهم، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في موسم رمضان الماضي 2024 بمسلسل بقينا اتنين مع الفنان شريف منير، وشارك في العمل كل من: عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، مي جمال، يوسف عثمان، ياسر الطوبجي، عمر زكريا، نورهان ماجد، طارق عبد العزيز،وغيرهم، وهذا هو آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ومكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من رمضان الماضي.