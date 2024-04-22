محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة الثقافة في إطار زيارتها للمحافظة لتفقد قصر ثقافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 03:31 مساءً - - مختار : الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الثقافية والفنية والأدبية الذين أسهموا بشكل كبير في تغيير ملامح الثقافة والفن في مصر والعالم العربي .

- المحافظ : الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي لنشر الوعي في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

- مختار : نتطلع بأن يكون هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة مع وزارة الثقافة من أجل إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية.

- المحافظ : سيتم استغلال كافة المواقع السياحية بالمحافظة لتنفيذ وإقامة العديد من المهرجانات والفعاليات بالتعاون مع وزارة الثقافة مثل ممشي المنصورة السياحي الجديد.

- مختار : خالص شكري وتقديري لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم والمستمر للثقافة والفن بالدقهلية ورعايتها لمهرجان المنصوره المسرحي في نسخته الأولي والثانية .

- وزيرة الثقافه : فخري واعتزازي لوجودي اليوم علي أرض الدقهليه تلك المحافظه التي أنجبت لنا مواهب فنيه ومبدعين تركوا أثرا كبير في عالم الفن والإبداع وفي نفوس المصريين .

- الكيلاني : نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجاباً على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن .

- وزيرة الثقافة : وزارة الثقافة تعمل علي رعاية واكتشاف كافة المواهب الفنية والإبداعية في ربوع مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

- الكيلاني : خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهليه علي دعمه اللامحدود لقصور الثقافة بالدقهليه .

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفن والابداع وتطوير قصور الثقافه لتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنيه ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في إطار زيارتها للمحافظة لتفقد قصر ثقافة المنصوره وأعمال التطوير الجارية بمبني أوبرا المنصوره وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة من أجل تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالثقافة والفن .

وأشار " مختار " إلي أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الثقافية والفنية والأدبية الذين أسهموا بشكل كبير في تغيير ملامح الثقافة والفن في مصر والعالم العربي امثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم والفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربيه والفنان الكبير محمد صبحي رائد المسرح في العصر الحديث وغيرهم الكثير والكثير .

كما أشار " المحافظ " الي أن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي لنشر الوعي في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وفي ظل الايمان بأهمية دور قوى مصر الناعمة في تشكيل الوعى لدي المواطنين ضد المخاطر التي تواجهها علي الصعيدين الإقليمي والدولي .

وقال " مختار " نتطلع بأن يكون هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة مع وزارة الثقافة من أجل إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والشعرية من أجل غرس الثقافة والفن في نفوس ووجدان الشباب لأن الثقافة والفن هما مفتاح التحضر والرقي ومصر هي أم الفن والثقافة في الوطن العربي بلا العالم كله .

وصرح " المحافظ " بأنه سيتم استغلال كافة المواقع السياحية بالمحافظة لتنفيذ وإقامة العديد من المهرجانات والفعاليات بالتعاون مع وزارة الثقافة مثل ممشي المنصورة السياحي الجديد الذي تم انشائه مؤخراً وافتتاحه في فبراير الماضي تزامناً مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي ، مشيراً إلي أن هذا الممشي يعد نقله نوعية وترفيهية لأبناء الدقهلية لأنه أصبح أحد أهم المتنفسات الترفيهية علي النيل وسيتم استغلاله في تنفيذ كافة الأنشطة الثقافية .

كما قال " المحافظ " خالص شكري وتقديري لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم والمستمر للثقافة والفن بالدقهلية ورعايتها لمهرجان المنصوره المسرحي في نسخته الأولي والثانية ورعايتها للنسخة الثالثة التي ستقام في شهر يونيو المقبل .

ومن جانبها قالت " وزيرة الثقافه " فخري واعتزازي لوجودي اليوم علي أرض الدقهليه تلك المحافظه التي أنجبت لنا مواهب فنيه ومبدعين تركوا أثرا كبير في عالم الفن والإبداع وفي نفوس المصريين .

وأشارت " الكيلاني " الي أننا نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجاباً على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن ، مشيرة إلي أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الدقهلية تمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة .

وأكدت " وزيرة الثقافة " بأن وزارة الثقافة تعمل علي رعاية واكتشاف كافة المواهب الفنية والإبداعية في ربوع مصر في ظل بناء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية .

كما قالت " الكيلاني " خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهليه علي دعمه اللامحدود لقصور الثقافة بالدقهليه ودعمه لاكتشاف المواهب الفنية في كافة التخصصات من خلال إطلاقه مهرجان المنصوره المسرحي في نسخته الأولي والثانية والتي أفرزت العديد من المواهب الفنية مشيرة إلي أننا سنقوم بدعم هذه المواهب ورعايتها .

وتفقد " مختار " و " الكيلاني " ممشي المنصوره السياحي علي النيل من أجل استغلاله في إقامة كافة الأنشطة الثقافية والفنية ، كما تفقدوا قصر ثقافة المنصوره والمسرح الكبير لوضع تصور لإعادة تطويره أو نقله بعد عرضه علي لجنة فنية متخصصة ، وأيضاً تفقدوا اعمال التطوير الجارية بأوبرا المنصوره علي النيل ووجهت للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه وافتتاحه أمام المواطنين .

وعلي هامش الزيارة تفقد " محافظ الدقهلية " و " وزيرة الثقافة " قاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة والتي تضم مسرح لتقديم كافة العروض الفنية والمسرحية ومتحف اعلام الدقهليه الذي يضم اعلام في شتي المجالات ، كما تفقدوا اعمال تطوير كورنيش المشايه السفليه علي النيل .

وفي نهاية الزيارة اهدي الدكتور أيمن مختار درع المحافظة الي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدعمهم الدائم للثقافة والفن بالدقهلية ، كما أهدت وزيرة الثقافة درع الوزارة إلي محافظ الدقهلية.