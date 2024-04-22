نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المال الحال أهو..مصطفى أبو سريع يحصد نجومية غير مسبوقة ويتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعدت نجومية الفنان مصطفى أبو سريع بسرعة كبيرة، بعد تألقه في دوره عاطف، الذي قدمه في مسلسل "العتاولة" في شهر رمضان الماضي والذي حاز على إعجاب الجمهور.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "الإفيهات" التي جاءت على لسانه ومنها "المال الحلال أهو، لكن إفيهات مصطفى أبو سريع كانت ذات يوم سببا في خلاف بينه وبين أحد الفنانين الكبار، واستبعاده من مسلسل جمع بينهما.

استبعاد مصطفى أبوسريع من عمل تلفزيوني

وروى مصطفى أبو سريع حكاية استبعاده من المسلسل قائلا: "دايما قبل التصوير بنعمل بروفة ونطلع تفاصيل، والمخرج ممكن يوافق أو يرفض، وفي الآخر المفروض يكون توجيهي عن طريق المخرج".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر: "في البروفة أنا قلت حاجة ضحكت الناس، وأحد الفنانين انفعل جدا وكان رد فعله مش حلو، وأصروا إني أروح أصالحه، واحتراما لتاريخه رحت له وصالحته، فقال إنه افتكرني إتغريت".

وتابع: "فجأة لقيتهم بيقولوا يا مصطفى معلش ريح النهاردة علشان إنت متوتر، وثاني يوم لقيتهم جابوا ممثل ثاني، لكن كان تغييري من أسعد لحظات حياتي، لأن المسلسل ملقاش أي نجاح".

وتصدر مصطفى أبو سريع التريند خلال شهر رمضان الماضي، بسبب مشهد احتفال "عاطف" بزواجه من "شادية" (مريم الجندي)، في الحلقة الأولى من "العتاولة"، وجملة "المال الحلال أهو".

مصطفى أبو سريع في مشهد من العتاولة

وخلال الأيام الماضية احتفل فريق النادي الأهلي لكرة اليد بفوزه بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، مرددين جملة "المال الحلال أهو".

قصة مسلسل "العتاولة"

يجتمع الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل "العتاولة"

مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.